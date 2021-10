Amsterdam NL V De verdwenen stad: Ron van Driel wil nooit meer weg uit de Brederodestraat

In het programma De verdwenen stad gaan we iedere keer naar een andere plek in Amsterdam om te kijken hoe die in de loop der tijd is veranderd. Deze keer zijn we in de Brederodestraat in Oud-West, een van oorsprong volkswijk op steenworpafstand van het Vondelpark.

Ron van Driel is net gepensioneerd. Hij woont al zijn hele leven in de Brederodestraat. Hij weet als geen ander hoe zijn buurt is veranderd. De doorstroom nu is veel groter dan dat het vroeger was. "Mensen komen hier wonen", zegt Van Driel, "maar na drie of vier jaar gaan ze weer weg, want dan komen er kinderen en willen ze groter gaan wonen. En die ouwe lullen blijven hier maar hangen."

Buurtwinkels verdwijnen De straat heeft in de 65 jaar dat Ron hier nu woont een ander aanzien gekregen. Vroeger waren er nog winkels in de straat, die zijn allemaal verdwenen. Hij wijst naar een groot raam naast ons. "Vroeger, toen ik klein was, heeft hier een kleermaker gezeten. Aan de overkant zat een melkboer. Verderop in de straat was nog een melkboer. Hier op de hoek heeft een radio- en tv-zaak gezeten, daarvoor een kruidenier. Het verandert allemaal." Volgens Annemarie de Wildt, conservator van het Amsterdam Museum, is dat een trend. "Je ziet dat in al die wijken in het begin van de 20ste eeuw. Eerst kwamen daar de winkels in eerste levensbehoefte. Daarna kwamen de meer luxere winkels. Vanaf de jaren zeventig ging het met die buurtwinkels heel snel achteruit", legt ze uit. "Dat begon eigenlijk al in de jaren vijftig met de komst van de eerste supermarkten. Heel veel van die winkelpanden zijn nog steeds herkenbaar aan de etalageruiten, maar inmiddels zijn het woningen geworden."

Volksbuurt Serge Henri Valcke is een andere bewoner van de Brederodestraat. Hij kwam hier bijna veertig jaar geleden wonen. Per toeval. "Je hebt echt niet te kiezen in Amsterdam", voegt hij er overbodig aan toe. "Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin." Ook hij ziet dat het allemaal anders is geworden. "Het is nog steeds een gezellige buurt, maar het was echt een volksbuurt toen ik hier kwam wonen, maar de meeste mensen zijn verdwenen. Er wordt heel veel Engels gepraat. Overal dakterrassen. Ik ben geen zeur, maar het is minder leuk dan toen." Ras-Amsterdammer Ron relativeert dat meteen: "Ja, het is minder leuk, maar we bouwen nog steeds ons eigen feessie!"

Quote "Ze willen tegenwoordig alleen maar groter en groter. Mensen begrijpen niet dat je hier vroeger met een heel gezin hebt gezeten" RON VAN DRIEL, BEWONER BREDERODESTRAAT

Alle huizen in de straat zien er eigenlijk nog steeds uit zoals ze ruim honderd jaar geleden gebouwd zijn. Maar dat is alleen de buitenkant, zegt Ron. "Doordat er expats komen en yuppen is het allemaal verbouwd. De binnenkant is vaak rigoureus aangepakt." Dat gebeurt niet alleen door de 'yuppen', ook het huis van Ron is aangepast aan de wensen van tegenwoordig. Dat blijkt als we met hem naar binnen gaan. Hij woonde hier ooit met zijn ouders en twee broers, maar sinds die tijd is ook hier flink verbouwd en zijn er wat muurtjes verdwenen om het leefbaarder te maken. Ron woont er nu in zijn eentje. "Echt een topwoning. Ik wil hier ook niet meer weg. Alleen tussen zes plankies." Maar ooit woonden ze hier dus met z'n vijven. Voor gezinnen van nu reden genoeg om naar elders te verhuizen, maar niet voor de familie Van Driel. "Ik heb het ook nooit als druk ervaren", zegt Ron. "Maar tegenwoordig is zo'n woning net genoeg voor een persoon. Ze willen alleen maar groter en groter. Mensen begrijpen niet dat je hier vroeger met een heel gezin heb gezeten." Kijk hier voor meer afleveringen van De verdwenen stad