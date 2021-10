Ouderen vieren Alkmaarse feestdag met piepers, zuurkool, gebak en liedjes

In De Oldeburgh is het vandaag één groot feest: de ouderen die in het verzorgingstehuis in Oudorp wonen krijgen een gebakje, zingen liedjes en denken aan de mooie dingen die ze op 8 oktober hebben beleefd. "Er gaat al zoveel weg. Laat Alkmaar Ontzet blijven." Bekijk de reportage hieronder: