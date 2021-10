Meerdere West-Friese initiatieven tijdens Regenboogweek: "We zijn er nog lang niet”

Komende week wordt er op verschillende plekken in West-Friesland stilgestaan bij de veiligheid en acceptatie van LHBTI-ers, tijdens de Regenboogweek. Vandaag heeft wethouder Joset Fit van de gemeente Medemblik een regenboogvlag uitgehangen bij de bibliotheek in Wognum, komende maandag gebeurt hetzelfde bij het gemeentehuis van Hoorn.

Aankomende donderdag organiseren Anoek Harder en Fleur Lassche een gesprek met en over jonge LHBTI-ers, in de bibliotheek van Stede Broec. Onder de werktitel Regenboogpraat verwelkomen ze een handvol jongeren. "We gaan het vooral hebben over de LHBTI-community, daten en seksualiteit", vertelt Harder op WEEFF Radio.

Jongeren

De avond is speciaal gericht op jongeren, tussen de 16 en 25 jaar. "Er zijn zoveel jongeren die niet voor hun geaardheid uit durven te komen en met dingen zitten of tegen dingen aanlopen. Dan is het fijn dat wij samen het gesprek aan kunnen gaan."

Want volgens Harder valt er nog genoeg te behalen in West-Friesland, als het gaat over LHBTI-acceptatie. "Het wordt wel steeds beter, maar ik hoor van mensen om mij heen nog veel voorbeelden van agressie op straat. Er worden nog veel opmerkingen gemaakt, we zijn er nog lang niet."

Elkaar helpen

Harder denkt dat het voor jongeren helpt als ze hun eigen ervaringen met elkaar kunnen delen. "Elkaar vertellen waar je tegen aanloopt en hoe je dat hebt aangepakt, zodat we van elkaar kunnen leren."

Regenboogpraat vindt komende donderdag plaats in de bibliotheek van Stede Broec, tussen 19:30 en 21:00 uur. Aanmelden kan via een mailtje naar [email protected].