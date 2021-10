Warme billen op Haarlemse terrassen door gesubsidieerde warmtekussens

Haarlemse horecaondernemers hebben dankbaar gebruikgemaakt van de financiering van warmtekussens door de gemeente. Het was een geste om de winteropening van de terrassen tijdens de lockdown wat aangenamer en tegelijkertijd ook duurzaam te maken.

Ook dit jaar wordt subsidie verstrekt aan ondernemers die er afgelopen jaar nog geen gebruik van hebben gemaakt. Vorig jaar kochten 22 terraseigenaren in totaal 500 warmtekussens die voor de helft door de gemeente werden betaald.

Tijdens de anderhalvemetermaatregel mochten in Haarlem de terrassen ook tijdens de wintermaanden ruimer opgezet open. Om te voorkomen dat met energieslurpende heaters de gasten gelokt zouden worden, trok de gemeente 30 duizend euro uit om de aanschaf van warmtekussens, dekens en infra-roodverwarming te stimuleren.

Door het succes wil wethouder Robbert Berkhout ook de andere horeca-ondernemers over de streep helpen om hun terrassen te verduurzamen, zo liet hij gisteravond tijdens de commissievergadering aan de gemeenteraad weten.

Nachttrein

Ook wist de wethouder te melden dat NS de nachttrein tussen Haarlem en Amsterdam snel terug in het spoorboekje zet. Wel moet het rijk dan eerst de sluitingstijden voor de horeca weer verruimen. Dat kan nog even duren. Het lijkt er namelijk op dat juist deze coronamaatregel langer van kracht blijft. "Maar twee weken na afkondiging van versoepeling, of snel daarna, gaat de nachttrein weer rijden."

De Haarlems gemeenteraad heeft fel gestreden voor deze nachttrein. Door de stijging van het aantal coronabesmettingen afgelopen zomer en de hersluiting van de horeca was die dienstregeling weer geschrapt. Wethouder Berkhout vindt het niet kies om het geld dat de gemeente Haarlem hiervoor betaald, terug te vragen van NS. "Zij hebben het moeilijk genoeg gehad."