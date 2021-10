Nieuw contract voor Schiphol-directeur Dick Benschop

Het contract van directeur Dick Benschop van Schiphol wordt met nog eens vier jaar verlengd. Dat maakt de luchthaven vandaag bekend. Zijn tweede termijn als directeur gaat op 1 mei 2022 in. Benschop is sinds 2018 topman van de luchthaven.

De herbenoeming van Benschop is een besluit van de Raad van Commissarissen van Schiphol. Voorzitter Louise Gunning prijst hem voor zijn "uitmuntende wijze van leidinggeven in de moeilijkste omstandigheden denkbaar", doelend op de coronacrisis. Benschop nam het roer over van voormalig directeur Jos Nijhuis in een periode met jaarlijks 500.000 vluchten en 80 miljoen passagiers.

Aan het einde van 2021 verwacht Schiphol 240.000 tot 270.000 vluchten en maximaal 28 miljoen passagiers te hebben verwerkt. Vorig jaar kwam de luchthaven uit op 227.000 vluchten en 21 miljoen reizigers.

Benschop is trots en blij met zijn herbenoeming: "Ik ben uitermate gemotiveerd om het voor Nederland zo belangrijke herstel van Schiphol verder vorm te geven, met een verbetering van de leefomgeving en met beslissende stappen in de verduurzaming van de luchtvaart."

Krimp van de luchtvaart

De wijze waarop Benschop Schiphol wil verduurzamen, is bij milieuorganisaties, bewonersgroepen en bij linkse partijen in de Tweede Kamer omstreden. Volgens hen is verduurzaming alleen mogelijk door het aantal vluchten te laten krimpen en geen nieuwe luchthaven in Lelystad te openen.

Gematigde groei op Schiphol

Benschop pleit nog steeds voor een snelle opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten die nu nog op Schiphol worden afgehandeld. Zo ontstaat er meer ruimte op Schiphol voor intercontinentale vluchten. Als de luchtvaart naar verwachting in 2024 is hersteld van de crisis zet Benschop in op, zoals hij dat noemt, een 'gematigde groei'.