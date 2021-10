De Peiling: Ik kan prima appen en fietsen tegelijk

De politie schrijft ruim 850 boetes per week uit aan fietsers die hun telefoon vasthouden. Het verbod op telefoongebruik op de fiets is sinds 2019 van kracht, een boete bedraagt 100 euro.

Het is onduidelijk of het verkeer veiliger is geworden sinds het telefoonverbod in 2019 is ingegaan. Dit komt doordat een gedetailleerde registratie van fietsongelukken ontbreekt, meldt NU.nl.

Het is verboden om elektronische apparaten, zoals mobiele telefoons, tablets of muziekspelers tijdens het fietsen vast te houden. Handsfree bellen mag wel. Ook als de telefoon in een houder zit, mag hij worden aangeraakt.

Onveilig gedrag

Fietsers die telefoneren, of berichten typen of lezen, gaan langzamer fietsen en vertonen vaker onveilig gedrag, blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Het typen van tekstberichten heeft het grootste effect op het fietsgedrag: fietsers gaan dan meer in het midden van het fietspad rijden en slingeren meer. Luisteren naar muziek zorgt ervoor dat fietsers belangrijke geluiden, zoals bijvoorbeeld een claxon of fietsbel, missen.

App jij tijdens het fietsen? Of erger jij je als automobilist aan fietsers die meer met hun telefoon bezig zijn dan met het verkeer?