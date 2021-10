Meerdere woonboten beschadigd na achtervolging over Amsterdamse grachten

Meerdere woonboten en -arken zijn vannacht beschadigd geraakt na een achtervolging over de grachten van Amsterdam. Daar voer een schipper met hoge snelheid, waardoor hoge golven ontstonden.

De achtervolging begon vannacht rond 2.00 uur ter hoogte van de Prinsengracht en eindigde op de hoek van de Amstel en de Keizersgracht. Daar werden na een achtervolging, waarbij zowel politie-eenheden op het water als op het land betrokken waren, drie personen aangehouden. Daarvan zit er nog één vast, aldus een politiewoordvoerder.

Hoeveel boten er beschadigd zijn geraakt, is nog onduidelijk. Volgens een getuige raakte op de Jacob van Lennepkade zelfs een boot volledig los. Het is nog niet bekend waarom de schipper zo hard over de grachten voer. De politie roept slachtoffers en getuigen op zich te melden.

Beelden van de aanhouding: