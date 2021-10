Pillen houden buurvrouw tijdens brand in slaap, brandweer forceert voordeur

Een felle brand woedde vannacht in een woning aan de Richard Strauszlaan in Heemstede. De bewoonster werd rond 03.50 uur wakker. Nadat zij de hulpdiensten had gebeld, kon zij zichzelf in veiligheid brengen. Een buurvrouw, die slaappillen had ingenomen, was niet wakker te krijgen. Zij is later uit haar woning gered.