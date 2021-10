Als dank rent Mart 150 kilometer: "De ziekenhuizen hebben mijn tweeling gered"

Maar liefst 150 kilometer rennen in drie dagen, dat is de uitdaging waar Mart Smit uit Kolhorn de komende dagen voor staat. Hij rent langs de drie ziekenhuizen die de levens van zijn pasgeboren tweeling redden. De baby's zijn vroegtijdig gehaald, omdat tijdens de zwangerschap van zijn vrouw een zeldzame complicatie ontstond, namelijk TAPS. Met zijn Twin Run wil hij de ziekenhuizen in Hoorn, Alkmaar en Leiden bedanken en geld ophalen voor onderzoek naar TAPS.

Vanmorgen om 8.30 uur startte Mart vanaf het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. - Tom de Vos

Vanmorgen vroeg om 08.00 uur verzamelden vrienden en familie van Mart zich op de parkeerplaats tegenover het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. "Ik ben apetrots op mijn zoon", bekent Astrid, de moeder van Bart aan NH Nieuws/WEEFF. Ook vader Jan, die zijn busje speciaal heeft volgeladen met energiebars en bananenbrood , loopt vlak voor de start met een grote glimlach rond over de parkeerplaats. "Ik zal op meerdere punten stoppen om Mart te voorzien van eten", vertelt vader Jan. "Op het einde van de tocht zal ik met hem meefietsen, want ik denk dan wel dat hij het erg zwaar gaat krijgen. Maar op doorzettingsvermogen moet hij het redden!"



Tekst gaat verder onder video:

Mart hoopt met zijn actie veel geld op te halen voor de stichting. - NH Nieuws

Vanmorgen om stipt 08.30 uur vertrok Mart. Vanaf daar rent hij over de gehele dag 55 kilometer en zal hij in Alkmaar stoppen bij Noordwest Ziekenhuisgroep. "Ik zal hem daar opwachten", aldus de moeder van Mart. "Daar krijgt hij even de tijd om wat te eten en daarna vertrekt hij weer." Het eindpunt voor vandaag is IJmuiden. Mart hoopt daar einde van de middag aan te komen. "Ik blijf daar dan een nachtje slapen en ga morgen weer verder met mijn tocht." Zaterdag zal hij aankomen in Leiden, waar hij op zondag ook nog de marathon van Leiden loopt. Inmiddels is er al bijna 7.000 euro opgehaald. De Twin Run van Mart is hier live te volgen.