'College Haarlemmermeer informeerde raad jarenlang onvoldoende over tekort jeugdzorg'

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer heeft de gemeenteraad jarenlang onvoldoende geïnformeerd over oplopende financiële tekorten in de jeugdzorg. Dat zegt Rekenkamer Haarlemmermeer na onderzoek. De tekorten zouden een gevolg zijn van het gemeentebeleid. In de periode 2018-2020 stegen de kosten voor jeugdzorg met 34 procent.

De rekenkamercommissie deed het onderzoek op verzoek van de gemeenteraad. Die wilde weten hoe de financiële tekorten van het college zijn ontstaan.

Oplopende tekorten

En die oplopende tekorten zijn niet mals. In 2018 gaf de gemeente 24,3 miljoen euro uit aan jeugdzorg, in 2020 was dit 32,6 miljoen: een stijging van 34 procent. Daarmee had de gemeente vorig jaar een kort van bijna 7 miljoen. De rekenkamer wijst in het onderzoek naar twee belangrijke oorzaken. Aan de ene kant groeit het aantal jongeren met zorg in Haarlemmermeer, aan de andere kant zijn ook de kosten per jongere hoger geworden.

"Het college heeft de raad in de periode van 2018-2019 summier meegenomen in de

oplopende tekorten in de jeugdzorg", schrijft de rekenkamer in het rapport 'Koersvast maar doelloos'.

"Raadsleden hebben moeite overzicht te krijgen en houden over de uitvoering, financiën en organisatie van jeugdzorg in Haarlemmermeer en de relatie met landelijke ontwikkelingen. Het beleid voor het sociaal domein is inhoudelijk complex en doorspekt met jargon", vervolgt de rekenkamer in het rapport.

Beleid

Naast de informatievoorziening zitten er ook haken en ogen aan het beleid rondom jeugdzorg. Hoewel jongeren en gezinsleden 'overwegend positief' zijn over hun ervaringen, kan Haarlemmermeer meer doen om de kosten te beheersen. Ook expertbureau jb Lorenz deed onderzoek en concludeert dat binnen de huidige aanpak aanvullende maatregelen mogelijk zijn om efficiënter te werken.

"Een voorbeeld is het beschikbaar stellen van meer passende woningen voor 18+ jongeren zodat zij vanuit de jeugdzorg kunnen doorstromen naar eigen woonruimte. Dit voorkomt doorverwijzing naar dure jeugdvoorzieningen", schrijven zij in het onderzoek. Toch laten ambtenaren weten trots te zijn op het 'Haarlemmermeers model'.

Verbeterpunten

Het bestuur van de gemeente laat in een reactie op het onderzoek weten naar een goede manier te zoeken om de raad te informeren. "Wat in dit geval de behoefte van de raad is en hoe wij hieraan zo goed als mogelijk tegemoet kunnen komen blijft voor ons een vraag. Wij zoeken naar eenduidigheid en eenvoud en daarvoor is een helder kader nodig." Over de kritiek op het 'Haarlemmermeers model' laat het college weten: "Ook wij zien mogelijkheden om tot verbetering van dit model te komen."