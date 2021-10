Lichaam gevonden in auto bij hotel langs A1, politie houdt rekening met misdrijf

In een auto op een parkeerplaats naast de A1 is gisteravond rond 22.30 uur een lichaam gevonden. Het slachtoffer is een 34-jarige vrouw uit Heerlen. De politie houdt rekening met een misdrijf.

De 34-jarige vrouw was sinds deze week vermist. De politie vond haar lichaam gisteravond in een Volkswagen Polo. Die auto stond geparkeerd bij hotel De Witte Bergen in Eemnes, op de grens tussen Noord-Holland en Utrecht.

De politie doet forensisch onderzoek op het parkeerterrein. Vannacht werden alle automobilisten die het terrein wilden verlaten gecontroleerd. De politie zoekt naar getuigen die gisteravond in de buurt van de parkeerplaats waren, of getuigen die beschikken over camerabeelden.