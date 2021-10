Provincie onderzoekt twee opties voor nieuw fietspad tussen Santpoort en Haarlem

Op dit moment voert de doorgaande fietsroute vanuit Santpoort-Noord naar Haarlem-Noord fietsers over het fietspad langs de Westelijke Randweg (N208). Maar dat fietspad loopt niet verder door naar het zuiden wanneer die de Hoofdstraat van het dorp kruist.

En dus moeten fietsers een stukje langs die Hoofdstraat, die via het Delftplein overgaat in de Rijksstraatweg. Wie vanaf daar rechtdoor en zuidwaarts blijft gaan, rijdt tegen de achterkant van het treinstation van Haarlem aan en gaat vervolgens rechtstreeks het centrum in richting de Grote Markt.

Het nieuwe fietspad van 1,2 kilometer zal lopen langs dit deel van de Westelijke Randweg (N208), hier Delftlaan genoemd.