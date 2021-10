Verboden om te rennen en een chef 'lief en leed' bij Amstelveens Walking football

In Amstelveen organiseren de buurtsportcoaches sportwedstrijden voor ouderen om zo eenzaamheid en sociaal isolement tegen te gaan. En met succes: walking football is voor een groep 65-plussers het hoogtepunt van de week.

De voetballende heren zijn tussen de 65 en 89 jaar oud en walking football is dan "ideaal omdat het verboden is om te rennen". Aan de kant zitten steevast vijf voormalige voetballers te kijken. "Ik ben geblesseerd. Ik kan niet meer voetballen. Ik heb last van mijn longen. Maar ik kom toch graag, want thuis zit ik anders alleen," aldus goalgetter Jos.

Iedereen doet wat

Mieke Regelink is buurtsportcoach en brengt de heren wekelijks samen bij voetbalvereniging Sporting Martinus. De club werkt mee en de heren doen zelf vrijwilligerswerk om het team draaiende te houden. "We doen het met elkaar en voor elkaar. We hebben een chef lief en leed die kaartjes stuurt, we hebben iemand die de pionen uitzet en de shirtjes uitdeelt. Een ander zorgt voor de koffie of voor de broodjes. Iedereen doet wat en dat is de kracht van dit team."

Chef lief en leed

Het is volgens Regelink een prachtig medicijn tegen eenzaamheid. "Ik weet zeker dat een aantal mannen zonder dit walking football alleen thuis zouden zitten. Al maakt het een klein verschil in de week, dan is dat al geweldig." Linkerspits Ruud is ook al wat ouder en houdt van een borreltje. Hij viel daarom onlangs met de fiets. "De chef lief en leed, Theo, kwam langs met wat fruit en niet onbelangrijk: 0.0 procent alcoholvrij bier. Een lieve man. We kijken in dit team naar elkaar om."