Nachtclubs worstelen met rookverbod in horeca: "Het gevoel van gastvrijheid wordt er minder door"

Wat te doen met feestgangers die roken? Dat is de grote vraag voor eigenaren van nachtclubs in Amsterdam. Sinds 27 september 2019 is het verboden om te roken in de horeca. Vanaf 1 april 2020 zou daarop gehandhaafd gaan worden, maar toen waren de nachtclubs dicht door de coronamaatregelen. Nu ze weer open mogen, worden bezoekers die roken de straat opgestuurd en dat levert veel overlast op voor omwonenden.

"Als je wil roken mag je je melden bij de rij. Die rij is vaak heel lang want de gemiddelde leeftijd van onze doelgroep is 24 jaar en die roken als een malle. Mondjesmaat worden er mensen naar buiten gelaten, die worden verzocht om zo snel mogelijk een sigaret te roken en weer naar binnen te gaan."

De situatie zorg ervoor dat personeel van de club veel meer moet optreden in plaats van mensen een leuke avond te bezorgen. "Het gevoel van gastvrijheid wordt er wel wat minder door. Je bent bezig om mensen stil te houden en vraagt ze zo snel mogelijk weer naar binnen te gaan."

Club Shelter

Voor club Shelter in Noord betekent het rookverbod het einde van hun iconische entree. "Het beroemde luik was oorspronkelijk onze ingang, maar zal voortaan onze rookruimte zijn", zegt Onomé Sarawi, programmeur van de club. "Ik denk dat we moeten accepteren dat binnen roken tot het verleden hoort."

De ingang van de club zal voortaan iets minder iconisch zijn, die is namelijk te vinden in de parkeergarage een verdieping lager. Zonde, vindt Sarawi, maar het is geen reden om rokers te weren. "Al onze gasten zijn even belangrijk voor ons. Ik ben zelf geen roker, maar als ik een drankje neem of het naar mijn zin heb steek ik er ook eentje op. Ik vind dat mensen de vrijheid moeten hebben om dat te doen."