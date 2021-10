Haarlemse raad wil opheldering over nieuwe lotingsregels voortgezet onderwijs

Wethouder Jur Botter gaat uitzoeken hoe en waarom Haarlemse schoolbesturen van achtstegroepers een top zeven in plaats van een top vijf van voorkeursscholen vragen. Ook mogen scholieren zich niet langer in meerdere regio's inschrijven, zo meldde NH Nieuws/Haarlem105 vorige week. Haarlemse raadsleden hebben hier donderdagavond hun vraagtekens bij gezet.

De Haarlemse wethouder voor onderwijs zegt te snappen dat de schoolbesturen met deze maatregel willen voorkomen dat kinderen niet op hun school van voorkeur geplaatst kunnen worden. Afgelopen zomer werden 34 leerlingen uitgeloot. Zij moeten nu naar het Coornhert Lyceum in Haarlem, het Ichthus Lyceum in Driehuis of het Vellesan College in IJmuiden, waar als enige school nog plek was. Ouders voelden zich onder druk gezet.

Volgens de gemeente was de verklaring voor het hoge aantal uitgelote kinderen, dat er 'kansrijk' was geadviseerd. Hierdoor gingen er meer kinderen naar het havo of het vwo dan waar de scholen op waren voorbereid. Dit zou volgens het ministerie van Onderwijs verband houden met de lockdown van de scholen. Meryem Çimen van D66 vindt het dan vreemd dat nu deze maatregel is genomen, terwijl de verwachting was dat het een eenmalige situatie betrof.

Ook vraagt ze zich af of de schoolbesturen dit hebben bedacht in overleg met de ouders. Bovendien voorziet ze een probleem voor kinderen die naar een school van een 'bepaalde signatuur' willen. "Want als ik zo tel moeten de havisten en de vwo'ers zich voor alle scholen in Haarlem inschrijven en dan is er geen keuze meer."