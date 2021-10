Zo viert Alkmaar morgen haar 448ste Ontzetfeest

Geen feestelijke optochten en ook geen traditionele zuurkoolmaaltijd op het Canadaplein, toch is er morgen tijdens Alkmaar Ontzet genoeg te doen en te beleven. Want de overwinning op de Spanjaarden in 1573 moet ondanks alle coronamaatregelen toch gewoon gevierd worden. Lees hieronder wat er te doen is!

NH/Tom Jurriaans

Met pijn in het hart werd in augustus de knoop doorgehakt om veel evenementen toch niet door te laten gaan. De anderhalvemetermaatregel mag dan afgeschaft zijn, het werken met toegangscontroles past volgens Gerben Kossen van de 8 October Vereeniging niet bij Alkmaar Ontzet. "Je zou dan elk evenement moeten afhekken en daarmee verandert het open karakter van het feest. Het gaat bij Alkmaar Ontzet juist om het ontmoeten van oude en nieuwe vrienden." Zuurkool Geen traditionele gezamenlijke zuurkoolmaaltijd dus, maar Ontzet zonder zuurkool is eigenlijk geen Ontzet. En dus konden leden van de 8 October Vereeniging net als vorig jaar weer een tas afhalen met daarin zuurkool, worst en een 8-oktober magazine. "We hebben 3400 tassen uitgedeeld en dat is toch wel uniek dat mensen de moeite nemen", vertelt Kossen. "Het hoort echt bij het 8-oktobergevoel." Ook de Alkmaarse horeca zetten zuurkoolgerechten op de kaart. Gebak Voor de basisschoolleerlingen was er vandaag en woensdag al een Ontzet-ontbijt. En ook de ouderen worden morgen niet vergeten. Alle tehuizen waar ouderen wonen en waar gezamenlijk koffie wordt gedronken, krijgen een heerlijke Alkmaar Ontzet-traktatie. Gratis naar het museum Weet je niet meer precies waarom de Victorie nu juist in Alkmaar begon? Of wil je weten wie Trijn Rembrands was? Tijdens Alkmaar Ontzet kun je gratis een kijkje nemen in Stedelijk Museum Alkmaar. Ook leuk voor de kinderen, want die kunnen hun eigen wapenschild tekenen. En je kan zomaar tegen een Spaanse soldaat aanlopen die je het verhaal vertelt van de 80-jarige oorlog. Het Ontzet wordt al flink wat jaren gevierd, hieronder kun je zien hoe dat vroeger ging. Tekst loopt door onder de video

Alkmaar Ontzet door de jaren heen - NH Nieuws

Voetjes van de vloer In de hele stad kan er natuurlijk ook gefeest worden. Zo is er het Victorie Festival op de Paardenmarkt met optredens van Bizzey, Team Rush Hour en Joey X Manuel. Bij Stadsstrand De Kade draait het dj-duo Bert en Marcel. Op zaterdag 9 oktober kun je in de feesttent op de Paardenmarkt ook nog terecht voor de Hollandse meezingers: dan geeft Tino Martin een optreden. Om toegang te krijgen moet je wel een geldige QR-code laten zien. Pubquiz Het, volgens de organisatie dan, klapstuk van morgenavond: de Ontzettend Alkmaarse Kennisquiz. Na het succes van vorig jaar, met maar liefst 1.500 deelnemers, wordt dit onderdeel in ere gehouden. Vanaf 19.00 uur kan er worden ingeschreven met een team van maximaal vier personen. De vragen gaan uiteraard over Alkmaar en deelname is gratis. Geluksvogels In de Grote Kerk in Alkmaar zullen ook zo'n twintig teams meedoen aan de kennisquiz. Drie oud-burgemeesters (Roemer, Bruinooge, Van Rossen) en de kersverse burgermoeder Anja Schouten zullen als team de strijd aangaan. "Maar de quiz is niet alleen voor de elite", benadrukt Kossen van de 8 October Vereeniging. "Er doet bijvoorbeeld ook een team van de voedselbank mee en een team van het ziekenhuispersoneel. Het moet vooral een dwarsdoorsnede van de Alkmaarder zijn. Er kunnen niet te veel mensen in de kerk, dus als je erbij bent kun je je met recht een geluksvogel noemen."

Alkmaar Ontzet Alles wat je wil weten over Alkmaar Ontzet vind je morgen op onze Facebookpagina Nieuws uit Alkmaar en Omgeving. Wil je weten waarom Alkmaar haar Ontzet viert? Klik dan hier voor een 'mini-lesje Ontzet'. Ga je het ontzetfeest zelf vieren op een bijzondere manier? Mail dan naar [email protected].