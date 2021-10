Vliegtuigliefhebbers nemen afscheid van de KDC-10: "Het was gaaf!"

Na ruim 25 jaar neemt defensie afscheid van het tanker- en transportvliegtuig KDC-10. Het toestel maakte donderdag nog één laatste vlucht boven Nederland: vanaf Vliegbasis Eindhoven vloog het over onder andere Texel, Den Helder en Schiphol. Vliegtuigspotters en andere belangstellenden stonden 's middags op deze laatste luchthaven vol spanning op het toestel te wachten.

Vliegtuigspotters - NH Nieuws

De Koninklijke Luchtmacht heeft de KDC-10 in de afgelopen decennia ingezet voor het bijtanken van F16's in de lucht en voor het vervoeren van personen en goederen. De luchtmacht doet afstand van twee voormalige KDC-10's van Martinair, omdat ze verouderd zijn. "Defensie is overgegaan op Airbustoestellen; die zijn makkelijker te onderhouden. Ze worden zelfs gedeeld met andere NAVO-landen. Ze zijn veel goedkoper en veel efficiënter", legt NH Nieuws-verslaggever Doron Sajet uit. De mensen op het vliegveld kijken ondertussen of ze het vliegtuig al zien aankomen. "Normaal doe ik dit niet, want ik ben geen vliegtuigspotter", zegt een man op het vliegveld, die zijn fototoestel in de aanslag houdt. "Maar ik ben militair geweest bij de landmacht. Defensie, luchtmacht: dat heeft er ook allemaal mee te maken."

Ook twee jongens kijken uit naar de KDC-10. Eén van hen heeft een scanner aan zijn broek hangen, waarmee hij het contact tussen de piloot en de toren kan volgen. De spanning bij de spotters neemt toe. "Hij zou nu boven Amsterdam moeten vliegen", zegt een andere jongen. En het wachten wordt beloond: in de bewolkte lucht komt het vliegtuig dan eindelijk overvliegen. Het toestel schommelt wat heen en weer, alsof hij de toeschouwers op het vliegveld voor de laatste keer gedag zegt. "Het was gaaf", zegt de jongen met de scanner, als het vliegtuig weer is weggevlogen. "Ik vond het ook leuk dat hij nog ging zwaaien met zijn vleugels."

Geslaagd halfuurtje Ook de voormalige militair heeft zijn slag geslagen: hij heeft de KDC-10 vastgelegd op de gevoelige plaat. "Ik ga ze op Facebook zetten straks. Wat mensen ervan vinden, moeten ze zelf weten. Ik vind het een geslaagd halfuurtje." Nadat het vliegtuig over Schiphol was gevlogen, ging de vlucht verder over Rotterdam, Woensdrecht, Breda en Gilze-Rijen. Tenslotte keerde het toestel terug naar het beginpunt, Vliegbasis Eindhoven. De KDC-10 vertrekt op 25 oktober naar een nieuwe eigenaar in de Verenigde Staten, Omega Air Inc. Dit bedrijf levert in de lucht brandstof aan militaire vliegtuigen, waardoor ze langer kunnen blijven vliegen.