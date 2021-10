Komende jaren verdubbeling aantal mensen met dementie: Amstelveen zet alle zeilen bij

Het aantal mensen met geheugenproblematiek in Amstelveen zal volgens de schattingen van Alzheimer Nederland tussen 2020 en 2050 bijna verdubbelen. Nu al kampen we met een tekort aan zorgpersoneel en zorgplekken. Zowel de gemeente als (mantel)zorginstanties vragen zich af: kan Amstelveen straks de zorg van mensen met dementie nog wel aan?

Zolang het kan, wonen mensen met dementie thuis en zijn er verschillende mogelijkheden voor hulp, zorg en ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, wijkzorg en dagbesteding. En als het thuis echt niet meer kan, dan is verhuizen naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis een oplossing.

Volgens Jacqueline Donga, woordvoerder van Amstelring, wordt er landelijk een tekort van zo’n 25.000 verpleeghuisplekken verwacht de komende jaren. “Ook in de regio Amsterdam zien we tekorten ontstaan. Daarom zijn we bezig met het ontwikkelen van nieuw vastgoed, vooral voor mensen met dementie.

Deze nieuwe woonzorghuizen moeten wat ons betreft midden in de samenleving staan en onderdeel zijn van een inclusieve wijk of buurt. Zo wordt de samenleving onderdeel van de zorg voor ouderen en blijven ouderen onderdeel van de samenleving.”

Samenwerken

Als ouderen wel thuis blijven wonen, dan worden ze onder andere ondersteund door wijkzorgteams van Amstelring. Ook is er Verpleeghuiszorg Thuis voor ouderen die 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben en een indicatie voor verpleeghuiszorg hebben. Zij kunnen dan onder voorwaarden thuis blijven wonen. “Samenwerking met andere zorgorganisaties, huisartsen, welzijnsorganisaties en ziekenhuizen is daarbij essentieel", zegt Donga. "Hiervoor ontwikkelen we met elkaar een regiovisie. Alleen samen kunnen we de zorg voor ouderen en voor mensen met dementie ook voor de toekomst borgen.”

Ook gaat technologie en digitalisering steeds meer een plek krijgen, zoals domotica in huis, beeldzorg op afstand en monitoringsystemen. Maar ook maatschappelijk is er iets nodig. “Denk aan de ‘kletskassa’s, waar mensen op hun gemak kunnen afrekenen en een praatje kunnen maken, studenten die in woonzorgcentra kunnen wonen en daarvoor een aantal uur een of meerdere ouderen helpen, buurtinloop-projecten, enzovoorts”, aldus Donga.

Druk op mantelzorg

In Nederland werkt één op de zeven mensen in de zorg. Gezien de vergrijzing zou dat één op de vier moeten worden. Dat is niet realistisch, vertelt Donga. “We zullen de zorg in Nederland dan ook anders moeten organiseren. Mantelzorgers en vrijwilligers spelen hierin een belangrijke rol. We vinden het belangrijk dat mensen regie over hun leven blijven behouden.”