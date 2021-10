Lichaam gevonden in water in Hilversum

De politie werd rond 15.00 uur gealarmeerd. Het lichaam lag in het Hilversums Kanaal langs de Vreelandseweg, vlakbij de Intratuin.

De N201 is afgezet. Op dit moment wordt daar nog onderzocht of er een misdrijf is gepleegd. De politie kan verder nog geen uitspraken doen over de identiteit van de overledene. Volgens omstanders wordt er al de hele dag in de omgeving gezocht, met onder andere een helikopter, naar een vermiste man uit Loosdrecht.