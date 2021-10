Verschillende delen Wijkertunnel tussen donderdagavond en zaterdagochtend dicht

De Wijkertunnel is door werkzaamheden donderdagnacht dicht in de richting van Haarlem, en vrijdagnacht in de richting van Alkmaar. Steeds tussen 20.30 uur tot 5.00 uur kan verkeer omrijden via de Velsertunnel. Op vrijdagochtend, als auto's vanaf 5.00 weer welkom zijn in de tunnel, moeten vrachtverkeer en touringcars in beide richtingen nog wél omrijden. Hoe lang dat nodig is, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen.