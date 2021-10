The Crooks gaan voor goud op tweede NK: "Haarlem is een echte crokinolestad"

De Haarlemse teams die zaterdag meedoen aan het NK crokinole hebben er allemaal ontzettend veel zin in. Afgelopen weken trainden ze veel samen om zich goed voor te bereiden om het kampioenschap zaterdag in Utrecht. Speciale aandacht is er voor The Crooks die er alles aan zullen doen om hun titel te prolongeren. “Wij gaan natuurlijk weer voor goud.”

Crokinole is een Canadees bordspel. Op een rond bord proberen de spelers schijfjes in een middelste gaatje te schieten. “Ergens lijkt het wel op sjoelen”, zegt Sjoerd Diemel voorzitter van de NCB (Nederlandse Crokinole Bond). Het is de tweede keer dat het NK wordt georganiseerd. “In 2019 was de eerste editie en door corona hebben we daarna een jaar overgeslagen. Wel worden er al jaren WK’s georganiseerd, waar ook de Nederlander Sander Brugman aan heeft meegedaan. Hij zal ook met een team meedoen aan het komende Nederlands Kampioenschap."

Quote "Natuurlijk mag ik als voorzitter geen voorkeur hebben" Sjoerd Diemel voorzitter NCB

Harlem 49ers, Crokinole Club kromme vinger en The Crooks zijn zomaar wat Haarlemse teams die zaterdag mee zullen doen. “Haarlem is een echte crokinolestad, vervolgt Sjoerd. Het eerste NK is gewonnen door The Crooks.” Veel andere teams komen van onder de rivieren. “Het kampioenschap lijkt soms echt een strijd tussen Noord- en Zuid-Nederland. Natuurlijk mag ik als voorzitter geen voorkeur hebben, maar als inwoner van Haarlem zou ik het leuk vinden als de beker komend jaar in Haarlem blijft.” Wie zeker wil dat de titel ‘thuisblijft’ is Vincent Croes van The Crooks. “Vorige keer wonnen we en dat was echt ongelooflijk. We hebben afgelopen maanden hard getraind en zullen zeker gaan voor die tweede titel. Die beker moet mee naar huis”, zegt Vincent.

Vingers laten spreken Wouter Rill wordt samen met Koen Beeren van CC Kromme Vinger gezien als een geduchte kanshebber voor de titel. “Zaterdag 9 oktober staat al ruim een jaar omcirkelt in mijn agenda. Ook Koen en ik hebben afgelopen maanden veel trainingsuren gemaakt we zijn nu echt klaar om onze vingers te laten spreken.” Op de vraag wat er zo leuk is aan de sport moet hij lachen. "Het is bijna verslavend. Je speelt heel makkelijk op een avondje met je vrienden tot diep in de nacht. Je wil door blijven spelen." Leerling tegen nestor Debutant op het NK is Steven Oud van het team One flick over de cuckoo's nest. Hij heeft de afgelopen maanden een paar keer getraind met Vincent en leerde veel. "Het is mooi om met zo'n ervaren iemand te kunnen trainen. Onze loting is zo dat wij eventueel in de finale The Crooks kunnen treffen. Dat zou toch mooi zijn: de leerling die zijn nestor verslaat." Het NK Crokinole vindt zaterdag 9 oktober plaats in Utrecht en er doen twintig teams mee verdeelt over vier poules.

