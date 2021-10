Komend weekend geen treinverkeer tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem

De werkzaamheden duren van zaterdag 00.45 uur tot maandag 02.00 uur. Tussen beide stations worden bussen ingezet. Reizigers moeten rekening houden met ongeveer een half uur extra reistijd.

De huidige spoorconstructie op de Spaarnebrug is volgens ProRail aan het einde van zijn levensduur en moet daarom vervangen worden. De werkzaamheden duren in totaal twee weekenden. Ook in het weekend van 6 en 7 november zal er aan de spoorbrug worden gewerkt en is de brug gestremd voor al het trein- en vaarverkeer.

Omleiding

Voetgangers en fietsers kunnen wel onder de brug door. Gemotoriseerd verkeer zal met verkeersborden worden omgeleid.

Prorail is de komende maanden met meer werkzaamheden bezig op en rond het station van Haarlem. Ook de perrons krijgen namelijk een flinke onderhoudsbeurt. De stalen draagconstructies worden verstevigd en het verouderde metselwerk wordt hersteld. Op de sporen waar werkzaamheden plaatsvinden kunnen op dat moment geen treinen rijden. Het onderhoud aan de perrons duurt tot 1 april 2022.

ProRail adviseert reizigers om voor vertrek de actuele reisinformatie te raadplegen.