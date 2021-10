Politie geeft nieuwe beelden vrij van brandstichter bestelbus Hoorn

De politie heeft opnieuw beelden naar buiten gebracht van de verdachte die op 27 januari een bedrijfsbus in brand stak aan de Grutto in Hoorn. De politie hoopt daarmee getuigen te vinden, tot nu toe is er nog niemand aangehouden.

De brand zou rond elf uur 's avonds zijn gesticht. De eigenaar werd toen door buren gealarmeerd. De brandweer wist het vuur te blussen, al was de auto toen al volledig uitgebrand. Getuigen zeiden een man in donkere kleding te hebben gezien die met een jerrycan liep. Een zoekactie leverde niks op. Op de eerdere beelden is de man in de verte te zien, als hij met een jerrycan de straat oversteekt. Op de nieuwe beelden, is de andere kant van de straat zichtbaar. De man loopt met de jerrycan de steeg uit en overgiet de bestelbus. Een minuut later vliegt de auto in de brand en rent de man, met nog steeds de jerrycan in zijn hand, terug de steeg in. De brandstichter heeft een capuchon op die tijdens zijn vlucht van zijn hoofd valt. Hierdoor is goed te zien dat hij kort donker haar heeft. De man die gezocht wordt, heeft een blanke huidskleur en is tussen de 20 en 35 jaar.



De politie roept getuigen op zich te melden.

