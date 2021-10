'Een schokgolf dendert door onze brandweerharten', slachtoffer hoogwerker-ongeluk is 'zeer geliefde' Peter (59)

De vlag bij de brandweerkazerne in Wieringerwaard hangt halfstok. De mannen en vrouwen die daar werken zijn een 'vakkundige, betrokken en nieuwsgierige' collega verloren: Peter Kruidenier (59) kwam gisteren om het leven bij een ongeluk met een hoogwerker . "Hij was een man met een gouden hart."

Toen het werk af was, wou Peter de hoogwerker wegrijden. "Daar moet het zijn misgegaan", zegt een aangeslagen Theo Vlaar van Stichting De Westfriese Molens, beheerder van de Kaagmolen, tegen NH Nieuws. Het voertuig gleed vermoedelijk weg en kantelde, waarna Peter beklemd raakte en overleed. "Dat dit hem moest overkomen. Zo jong."

De 59-jarige Peter was gistermiddag bezig met het onderhoud aan de rieten kap van de Kaagmolen in Spanbroek. Daar was ook de hoogwerker voor geregeld. De molen ligt langs het water en is te bereiken met een bruggetje. Tijdens grote werkzaamheden zou er een ponton op het water worden gelegd, maar dit was een relatief kleine klus.

Dat zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio namens zijn collega's van het brandweerkorps tegen NH Nieuws. Vanmorgen was er een bijeenkomst in de kazerne aan de Noord Zijperweg en is iedereen, ook van de andere korpsen waar hij vanaf zijn 22e jaar werkzaam was, ingelicht.

Er is ook veel verdriet bij brandweerlieden. 'Een schokgolf dendert door onze brandweerharten', schrijft iemand van kazerne Leiderdorp in Zuid-Holland vanmorgen op Facebook. Daar was Peter tot drie jaar geleden werkzaam en z'n officiële afscheid zou nota bene morgen worden gevierd.

Peters carrière bij de brandweer begon al vroeg: maar liefst ruim veertig jaar terug, hij was toen 22, werd Peter aangenomen als beroepsbrandweerman in Leiden. 'Onze gedachten zijn bij zijn vrouw, kinderen en verdere familie, collega’s en vrienden', aldus zijn ex-collega's in Leiderdorp.

Noord-Hollandse brandweerman

Drie jaar geleden verhuisde Peter met zijn gezin naar de Noordkop: naar het rustige en groene Wieringerwaard. Ook in zijn 'nieuwe dorp' ging hij, samen met zijn vrouw, zijn passie uitoefenen. Als vrijwillige brandweerman bij de kazerne aan de Noord Zijperweg waren ze minimaal eens per week bij de oefenavond van de post en dus via pieper oproepbaar voor branden in de regio.

Vandaag is de garagedeur, met daar achter de tankautospuit, gesloten en staat er enkel een brandweerbusje op de parkeerplaats. Het is er stil. Licht wapperen twee vlaggen en een koppel loopt voorbij en kijkt even naar boven.

Op de door de brandweer gedeelde foto op Facebook staat een breedlachende Peter, met daaronder tientallen geschokte reacties. "De brandweer verliest een betrokken, gewaardeerd en zeer ervaren vakman als collega." Het is nog niet duidelijk of er iets wordt georganiseerd rondom de uitvaart van Peter.