Nieuwe urban sport-locatie op de plek van TunFun

VROG Parkour/Freerunning en ISH Dance Collective zijn de initiatiefnemers van de nieuwe urban sportlocatie op het Mr. Visserplein in het centrum. Op een oppervlakte van ruim 4000 vierkante meter organiseren zij straks verschillende urban sports en kun je lessen nemen in breakdance en andere hiphop-dansvormen.

"Als geboren Amsterdammer ben ik heel blij om nu midden in het centrum van Amsterdam één van de grootste urban sporthallen in Europa te openen, bereikbaar voor iedereen," schrijft VROG-voorzitter Peter de Jong in een persbericht. "Dit gaat niet alleen de sportbeleving van Amsterdammers veranderen, maar zal Amsterdam in één klap ook internationaal als urban sports stad op de kaart zetten."

Community plek

Het nieuwe urban sportinitiatief sluit aan op de Amsterdamse Agenda Urban Sports 2021-2025, waarin is vastgesteld dat Amsteradm een echte urban sportstad moet worden. Naast een sportlocatie is het de bedoeling dat het ook een community plek wordt voor urban sporters. Daarnaast worden er kleine evenementen zoals dance battles en freerunning events georganiseerd.

Marco Gerris van ISH is blij de gescheiden werelden van dansers en urban sporters samen te voegen. "Het is voor mij ontzettend gaaf om nu betrokken te zijn bij dit initiatief waar voor het eerst al die mensen en

disciplines samen kunnen trainen. Het is ons doel om naast de trainingsfaciliteiten ook een

podium te creëren voor allerlei publieke events, zoals dance battles en workshops. Dit

initiatief is voor de ontwikkeling én behoud van danstalenten voor Amsterdam van groot

belang."