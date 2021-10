De Peiling: de overheid moet de energieprijzen bevriezen

Naast een stijgende energierekening, gaan we ook aan de kassa meer betalen. Zo merkt de automobilist al een tijdje aan de pomp dat hij dieper in de buidel moet tasten. Andere brandstoffen die uit olie worden gewonnen zijn plastic, verf, piepschuim en zelfs tandpasta. Ook deze materialen zullen door de stijgende olieprijs duurder worden.

Oorzaken

Oorzaken van de stijgende energieprijzen zijn de verminderde energievoorraden, het economisch herstel waardoor de vraag naar energie stijgt, het koude voorjaar, er wordt minder gas vanuit Rusland geleverd en er zijn minder fabrieken voor vloeibaar gas.

Demissionaire minister van Economische Zaken Minister Blok antwoordt dat het kabinet 'de vinger aan de pols houdt' op de vraag of de Nederlandse gasprijzen ook aan banden wordt gelegd, zoals in Frankrijk het geval is. Hij wees erop dat bij de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer 500 miljoen euro is vrijgemaakt om de energiebelasting te verlagen, meldt de NOS.

Vind jij dat de overheid meer moet doen om de energieprijzen laag te houden? Wat voor maatregelen neem jij om energie te besparen?