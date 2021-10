Wie herkent deze inbrekers die betrapt werden tijdens een inbraak in Stompetoren?

In een poging twee mannen te vinden die op woensdag 25 augustus sieraden stalen tijdens een woninginbraak in Stompetoren, heeft de politie vandaag een foto van de twee verdachten gedeeld. De mannen werden tijdens de inbraak op de Noordervaart 'verstoord' door de bewoner en zijn toen gevlucht.

Rond 14.00 uur zag de bewoner via bewakingscamera's dat twee onbekende mannen zich op het erf bevonden en besloot hen aan te spreken. Hierna gingen ze er met gestolen sieraden vandoor in een kleine blauwe auto. In de woning zijn diverse sporen van inbraak aangetroffen, meldt de politie.

Beide mannen zijn volgens de politie tussen de 50 en 70 jaar oud en waren op het moment van de inbraak gekleed in een zwart trainingspak met felgele strepen op de schouders.

Eén van hen, de voorste man op de foto, heeft een getinte huidskleur en is ongeveer 2 meter lang. Hij heeft een gespierd postuur. Zijn haar is zwart en opgeschoren en hij heeft tatoeages op beide handen en op de kuiten. De andere man heeft een licht getinte huidskleur en is ongeveer 1.70 meter lang. Hij heeft een normaal postuur. Zijn haar is kort en grijs met inhammen.

Wie de mannen herkent wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie.