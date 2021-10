Drie keer is scheepsrecht: namenmonument Joods Werkdorp eindelijk onthuld

Na twee keer uitstel kon gisteren het namenmonument van het Joods Werkdorp in Slootdorp eindelijk worden onthuld. Mede-initiatiefnemer Ina Hoogenbosch heeft er wakker van gelegen: "Het was keer op keer lastig met de coronaregels. Redden we het, redden we het niet? En dan gedoe met het weer. Maar gelukkig ziet alles er nu goed uit."

Hoogenbosch is heel dankbaar dat ze aan het project heeft bijgedragen: "Dat nabestaande Irene Sperber hier is om de laatste twee steentjes te leggen is grandioos. Zij heeft zo lang gezocht om haar leed een plekje te geven en nu voelt ze zich helemaal thuis. Nu klopt het. Daar doe je het toch voor?"

Beladen

Er was veel belangstelling voor de onthulling van het monument in Slootdorp. Vanuit Groningen, Amsterdam en zelfs het buitenland reisden nabestaanden en andere genodigden naar de Wieringermeer om bij het leggen van de laatste steentjes te zijn. Voor veel nabestaanden was het een indrukwekkend en belangrijk moment. "Het is een hele beladen geschiedenis en dan is het mooi dat er met dit monument een tijd komt dat het afgesloten kan worden", vertelt Irene Sperber.

Nadat burgemeester Rian van Dam en initiatiefnemer Marieke Roos hadden gesproken (Roos vertelde over de geschiedenis van het werkdorp en de bewoners), werden de namen van de vermoorde bewoners genoemd. Uiteindelijk onthulde Sperber, dochter van voormalige bewoners Gerhard en Anna Sperber, het monument door de steentjes met de namen van haar ouders er op te leggen en zo de gedenkplaats te voltooien.

Erkenning

Sperber: "Het is een vorm van erkenning dat het toen gebeurd is. Het is belangrijk dat we deze geschiedenis blijven herinneren." In haar toespraak vertelde ze dat de gedenkplaats voor haar persoonlijk veel betekent. "Ik heb een lange en moeilijke reis moeten afleggen, met veel hulp van andere mensen ben ik hier gekomen. Mijn ouders zijn zo moedig geweest om in het verzet in te gaan en zijn toen onschuldig de dood in gejaagd. Zij hebben hun steentje bijgedragen. Nu, 75 jaar later, mag ik mijn steentjes voor hen bijdragen."

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: