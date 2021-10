Teamgenoot Joël Veltman opgepakt op verdenking van aanranding

De Engelse politie heeft gisteren Brighton & Hove Albion-speler Yves Bissouma gearresteerd. De Malinese middenvelder is aangehouden op verdenking van aanranding in een nachtclub. Bissouma is bij de Premier League-club teamgenoot van oud-Ajacied Joël Veltman uit IJmuiden.

De Engelse politie wil niet bevestigen om welke speler het gaat, maar volgens verschillende Britse media is het duidelijk dat het om Bissouma gaat. Naast de speler werd ook een man van in de veertig gearresteerd in nachtclub The Arch in Brighton. Het vermeende slachtoffer krijgt hulp van specialisten. In de verklaring van Brighton staat dat de club op dit moment geen verder commentaar kan geven, omdat er sprake is van een juridische procedure.

Sterspeler

Bissouma is een van de sterspelers van Brighton. De middenvelder kwam drie jaar geleden voor zeventien miljoen euro over van het Franse Lille en werd afgelopen zomer in verband gebracht met een grote transfer. Bij Brighton staat ook oud-Ajax doelman Kjell Scherpen onder contract. De ploeg uit de Zuid-Engelse kustplaats is met veertien punten uit zeven wedstrijden uitstekend begonnen aan het seizoen en staat op de zesde plaats in de Premier League.