Uitgebreide terrassen mogen nog zeker een jaar blijven: "Buiten is het nieuwe binnen"

Zogenaamde coronaterrassen mogen in Velsen nog zeker een jaar, tot 1 oktober 2022, blijven staan. De gemeente zet het gedoogbeleid voort, waardoor horeca-eigenaren hun tijdelijke terrasuitbreidingen of overkappingen kunnen laten staan. Wouter van der Zwet Slotenmaker van Café Bartje in Santpoort-Noord vindt het een goede zaak: "Corona zit nog in het hoofd van mensen, ze willen niet meer hutje-mutje zitten."

Het gedoogbeleid zou in Velsen geldig zijn zolang er landelijke coronamaatregelen voor horeca gelden. Dat is nu veranderd. Ongeacht de duur van maatregelen van het Rijk, mogen cafés en restaurants in de gemeente Velsen hun uitgebreide terrassen zeker tot oktober volgend jaar laten staan.

Ook Van der Zwet Slotenmaker maakt bij zijn café Bartje gebruik van dat beleid: "Buiten is gewoon het nieuwe binnen. Ik had al drie grote parasols, en nu heb ik heel grote tijdelijke terrasschermen neergezet. En ik ben bezig dat definitief te maken in de toekomst."

Permanente terrasuitbreiding

Dat plan heeft ook een goede kans van slagen, want ook de gemeente wil per terras beoordelen of de terrasuitbreiding permanent kan blijven bestaan, terwijl ze in de tussentijd werkt aan 'de actualisering van het horecabeleid'.

"In het eerste kwartaal van 2022 verwachten we het nieuwe horecabeleid gereed te hebben", aldus een woordvoerder van de gemeente. "Ondernemers hebben dan tot 1 oktober 2022 om de juiste vergunningen voor hun terras aan te vragen. We denken dat die overgangsperiode van een jaar voldoende ruimte biedt."

Beperkingen

De enige echte beperking die de gemeente stelt tijdens deze gedoogperiode, is dat de openbare veiligheid niet in het geding mag komen. Van overlast naar aanleiding van de huidige situatie heeft de gemeente 'weinig signalen ontvangen'.

Sterker nog: "De tijdelijke coronaterrassen zorgen ook voor extra levendigheid. Het college staat daarom in de basis positief tegenover de terrassen."

Volgens Van der Zwet Slotenmaker kan de gemeente dan ook niet meer terug. "Restaurants zetten hun tafeltjes eerst heel dicht bij elkaar. Maar daar zijn mensen nu van af, extra ruimte is gewoon nodig. Het is ook voor de gezondheid duidelijk beter."

Straten afgesloten

Van der Zwet Slotenmaker: "Kijk, sommige straten zijn nu afgesloten om dat soort dingen toe te staan, dat is voor ons wel mooi, maar daar zijn niet alle winkeliers het mee eens. Zo heeft ieder natuurlijk zijn belang. Maar bij mij voor de deur heb ik wat extra ruimte gepakt die vroeger loos was, dan past het gewoon in het straatbeeld."

Ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt het verlengde gedoogbeleid een goede regeling. Miriam Geerlings, regiomanager Middenzuid Noord-Holland KHN: "Dit is ook in samenspraak met het bestuur van KHN Velsen afgestemd. In veel andere gemeenten zie je ook dat de (verruimde) terrassen met overkappingen, schermen of andere uitbreidingen tot aan het volgende terrasseizoen gedoogd worden."