Gooise Meren ondanks getouwtrek akkoord met omstreden fusieplan van school

Ouders hebben grote zorgen over de plannen van de school. Ze vrezen dat de kwaliteit van onderwijs de komende jaren verder achteruitgaat nu de school deels wordt afgebouwd. Ze spreken van een 'sterfhuisconstructie' en zeggen dat hun zorgen daarover onvoldoende gehoord worden.

De twee Gooise scholen hopen per volgend jaar te fuseren en hun scholen samen te voegen. Samen gaan ze vervolgens een nieuwe school starten met Montessori-onderwijs, die vervolgens ook haar intrek moet nemen in een gloednieuw schoolgebouw aan de andere kant van Bussum. Voor deze nieuwe school worden vanaf komend jaar al leerlingen geworven, voor de twee bestaande scholen worden geen nieuwe leerlingen aangenomen. De oude school loopt daarmee langzaam leeg.

Gemeente wel positief

Het gemeentebestuur van Gooise Meren heeft, ondanks de zorgen van de ouders, een positief advies gegeven over het fusieplan. Dat doet het omdat het vooral voordelen ziet van het samengaan tussen de twee scholen. Zo stellen burgemeester en wethouders dat met het fusieplan de keuzevrijheid voor ouders en achtstegroepers groter wordt en dat het met de komst van de school makkelijker wordt om binnen één school door te stromen van mavo naar havo of verder.

Ook zeggen burgemeester en wethouders blij te zijn met de komst van een middelbare Montessorischool, want die had Gooise Meren nog niet. En dat terwijl er wel meerdere basisscholen zijn die dat type onderwijs aanbieden.

Betrokkenheid ouders

Het positieve advies van burgemeester en wethouders van Gooise Meren komt nota bene op de dag dat de onrust onder ouders over de fusie en het starten van de nieuwe school naar buiten komt.

Opvallend is dat een van de argumenten die de gemeente ook geeft om tot haar positieve advies te komen, de betrokkenheid van ouders bij het plan is. Dat is een van de dingen die de ouders de school juist verwijten.

Gooise Meren geeft de schoolbesturen wel als aandachtspunt mee om te letten op de overgangsfase van de fusie, 'zodat huidige leerlingen hun schoolloopbaan kunnen afmaken binnen het voor hen vertrouwde onderwijssysteem en dit helder is voor zowel ouders als leerlingen'.

Vandaag besluit

De schoolbesturen hakken naar verwachting vandaag zelf de knoop door over de fusie. Het positieve advies van Gooise Meren is een belangrijke stap voor de schoolbesturen op weg naar de fusie. Het advies geldt wel alleen voor de fusie, over de nieuwbouwplannen moet de gemeente zich nog buigen.