Tóch geen enorme bezuinigingen op sport: "Ontzettend blij dat we door kunnen"

En dat is een enorme opluchting voor Team Sportservice Haarlemmermeer. De organisatie, gericht op het toegankelijk en betaalbaar houden van sport in de regio, zou met de eerder aangekondigde bezuinigingen volledig moeten verdwijnen en dat is nu van de baan.

Opluchting

"We zijn enorm opgelucht", vertelt Robert van de Graaf van Sportservice. "Op deze manier kunnen we in ieder geval blijven bestaan en de meerwaarde van sport laten zien. Dit is waar we voor hebben gestreden. Alle ludieke acties, en het feit dat we massaal hebben ingesproken tijdens de gemeenteraad, hebben dus impact gehad."

De bezuinigingen kunnen nu deels worden teruggedraaid omdat er extra geld komt vanuit het Rijk. Maar daarmee was de bezuiniging op Sportservice nog niet van de baan. "We hadden nog een tekort van 450.000 euro. Wij begrijpen ook het belang van de organisatie en daarom zijn we op zoek gegaan naar dat geld en dat hebben we deels kunnen vinden", vertelt wethouder Fouad Sidali.

Iets minder dan de helft

"De wethouder heeft echt voor ons gevochten", vertelt provinciaal regiomanager van Sportservice Barry Wehman. "We kunnen helaas niet blijven bestaan in de huidige vorm, maar we zijn ontzettend blij dat we überhaupt door kunnen", vervolgt hij.

Sportservice moet het voortaan doen met iets minder dan de helft van de werknemers en dat is lastig, zegt Robert van de Graaf. "We moeten nu de balans opmaken en keuzes gaan maken."

Kamervragen

De bezuinigingen van de gemeente Haarlemmermeer deden veel stof opwaaien. Zo uitte Robert van de Graaf zijn zorgen in een interview met NH Nieuws en stelde SP-Kamerlid Michiel van Nispen Kamervragen aan Minister Tamara van Ark.

Ook Van Nispen reageert positief op de teruggedraaide bezuinigingen: "Hopelijk is er echt voortschrijdend inzicht over het belang van sport. En ik hoop ook dat andere gemeentes zich niet ook op dit kortzichtige pad gaan begeven."