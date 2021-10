Twee groepjes mannen raakten in gevecht bij schietpartij in Amsterdamse Pijp

Aan de schietpartij in de Amsterdamse Pijp in de vroege ochtend van zaterdag 2 oktober ging een vechtpartij tussen twee groepen mannen vooraf. Tijdens die knokpartij werd een man in zijn been geschoten. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij is behandeld. De 20-jarige man is ook aangehouden als verdachte in de zaak, maar is heengezonden.