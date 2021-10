Langere reistijden door werkzaamheden op Amsterdam Centraal komend weekend

Komend weekend en het weekend van 6 en 7 november is er overlast door werkzaamheden op en rondom station Amsterdam Centraal. ProRail plaatst extra seinen, haalt wissels weg en vernieuwt sporen, zodat er in de toekomst meer treinen kort na elkaar het station kunnen binnenrijden. Ook krijgen reizigers meer ruimte op de perrons.

In beide weekenden hebben de werkzaamheden invloed op het treinverkeer van, naar en via Amsterdam Centraal. Hierdoor kan de reistijd langer zijn dan gepland.

Komend weekend, 9 en 10 oktober, rijden er geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Muiderpoort. En tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem.

Op zaterdag 6 november rijden er geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Muiderpoort/ Weesp/ Amsterdam Bijlmer Arena.

In beide weekenden moeten reizigers rekening houden met omreizen, een extra overstap of vervangend metro- en/of busvervoer. Ook internationale reizigers moeten bedacht zijn op een ander aankomst- of opstapstation.