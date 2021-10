Dode bij ongeluk met hoogwerker in Spanbroek: "Het is verschrikkelijk"

Bij een ongeluk met een hoogwerker langs de Nieuweweg in Spanbroek is vanmiddag een man omgekomen. De hoogwerker viel rond 15.30 uur om, waarbij het slachtoffer bekneld raakte. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te redden, maar dat is niet gelukt.

Dode bij ongeluk met hoogwerker in Spanbroek - Inter Visual Studio/Daniëlle Rood

Dat bevestigt burgemeester Gerard van den Hengen van Opmeer aan NH Nieuws. "Ik kan bevestigen dat de man is omgekomen", zegt hij. "Het is verschrikkelijk, mijn gedachten gaan uit naar de familie. Je zult het bericht maar krijgen." De hoogwerker was naar de Nieuweweg gebracht voor werkzaamheden aan de Kaagmolen, vertelt de burgemeester. Hij kan niet zeggen of de hoogwerker op het moment van omvallen al werd ingezet voor het werk aan de molen of dat het personeel voorbereidingen trof. Tekst loopt door onder kaart

De burgemeester, die momenteel niet in Opmeer aanwezig is, vertelt dat het slachtoffer geen inwoner van zijn gemeente is. Een woordvoerder van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan nog niets over het ongeval zeggen.