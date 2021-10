OM eist levenslange gevangenisstraf voor moord(en) door Amsterdammer (27)

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in hoger beroep een levenslange gevangenis-straf tegen de 27-jarige Hicham M. uit Amsterdam geëist. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij twee moorden, waaronder een liquidatie in Krommenie in 2015 . Daarnaast wordt M. verdacht van drie pogingen tot moord en het voorbereiden van een moord. Volgens het OM zijn 'de feiten die de verdachte heeft gepleegd de ergste die het Wetboek van Strafrecht kent'.

In november 2015 werd in Krommenie de toen 27-jarige Eaneas Lomp neergeschoten. Vandaag werd duidelijk dat het OM M. als één van de schutters ziet.

De verdachte zou op 31 december 2015 in Kerkdriel op een auto hebben geschoten, waarin drie mannen zaten. Dit vond plaats dicht bij de receptie van een camping. Een 27-jarige inzittende overleed en de andere twee raakten gewond. M. wordt verdacht van het voorbereiden van deze aanslag.

Versleutelde berichten

Voor de beschuldigingen baseert het OM zich in hoger beroep op versleutelde berichten die M. zou hebben verstuurd. M. 's advocaat wees de rechtbank erop dat dit systeem waarmee de berichten zijn verstuurd 'onbetrouwbaar en te manipuleren zou zijn, waardoor bepaalde berichten en/of accounts niet aan de verdachte mogen worden toegeschreven'.

Volgens het OM is er echter geen aanleiding om te twijfelen dat M. de berichten daadwerkelijk verstuurd heeft: 'de verdachte kan worden gekoppeld aan bepaalde accounts en belastende berichten', laat het OM weten.

De verdachte uit Amsterdam zou ook bemoeienis hebben gehad met de aanslag op een man in Amsterdam. Zo wordt M. verdacht van het plaatsen van gps-apparatuur onder de auto van dit slachtoffer, dat vervolgens uitliep op een mislukte aanslag op 3 april 2016: 'het automatische wapen haperde'.

Drie jaar later, op 26 juni 2019, werd M. hier door de rechtbank Gelderland voor veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Ook kreeg de opdrachtgever van de moord(poging)en de hoogst mogelijke straf.

Geld als drijfveer

Volgens het OM is geld een belangrijke drijfveer voor het handelen van de verdachte: 'duidelijk is dat hij niet in een opwelling heeft gehandeld', laat zij weten. Ook ziet zij een levenslange gevangenisstraf als enige passende straf voor 'iemand die (mede)-verantwoordelijk is voor twee moorden en drie bijna-doden'.

Vier medeverdachten kregen door de rechtbank celstraffen van zeven tot dertig jaar opgelegd. Van de in totaal zes verdachten gingen er vijf in hoger beroep. Het is nog onbekend wanneer het gerechtshof uitspraak doet over deze zaken.