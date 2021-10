Man (20) met vuurwapen opgepakt bij routinecontrole op Schiphol Plaza

De politiedienst van de Koninklijke Marechaussee heeft vanmiddag op Schiphol een 20-jarige Amsterdammer aangehouden nadat er een vuurwapen bij hem was gevonden.

Dat vuurwapen - volgens een woordvoerder zonder twijfel een echt wapen - werd gevonden tijdens een routinecontrole op Schiphol Plaza waarbij specifiek op wapens werd gecontroleerd. Daarvoor werden passanten gefouilleerd en hun bagage doorzocht.

De man is vervolgens aangehouden en voor verhoor meegenomen. Hij wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal bepalen of hij langer in voorarrest moet blijven.