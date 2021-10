Tot tweehonderd nieuwe huizen aan de rand van Hilversum: een derde sociale huur

Van de maximaal tweehonderd nieuwbouwhuizen wordt straks een derde sociale huur, de helft komt terecht in het zogeheten middensegment en de rest in het duurdere segment. Er komen ondergrondse en half verdiepte parkeergarages om geen auto's in het straatbeeld te hebben, zodat het plan goed past in de aangrenzende natuur.

Volgens wethouder Bart Heller van wonen zijn de nieuwe huizen zeer welkom, omdat er een grote vraag is naar huizen in Hilversum. "En al helemaal voor starters en jonge gezinnen. Daarom zijn we blij dat de plannen van de ontwikkelaar passen binnen onze ambities om ook te bouwen voor middeninkomens en sociale huur", aldus de wethouder.

Tuincentrum verdwijnt

De grond van het tuincentrum wordt verkocht aan de projectontwikkelaar, wat betekent dat het tuincentrum op den duur de deuren gaat sluiten. Helemaal nieuw zijn de plannen niet. Dezelfde ontwikkelaar heeft een paar jaar geleden al een eerste plan gedeeld met bewoners en andere belanghebbenden. Daarna heeft alles even stilgelegen, het her en der aangepaste plan wordt nu - samen met gesprekken met de buurt - weer opgepakt.

Het gaat nog wel even duren voordat de eerste paal daadwerkelijk de grond in gaat. Voordat er gebouwd kan worden moet onder meer de gemeenteraad nog haar goedkeuring geven en moet het bestemmingsplan worden aangepast.