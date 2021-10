Cruiseschip MSC Magnifica vaart nieuwe winterroute: "Goed voor werkgelegenheid"

Winter komt eraan en corona is nog niet weg, maar toch komt cruiseschip MSC Magnifica tussen november en april 22 keer naar IJmuiden. Dat deed het 's winters niet eerder. "Dat maakt deze reisplanning spannend, ze hebben eigenlijk geen ervaring op deze route in deze tijd van het jaar", zegt Alexander Coesel, manager logistiek bij KVSA, dat de IJmuidense Felison Cruise Terminal beheert.

'Er bestaat geen slecht weer, alleen slechte kleren en slechte schepen', moet het Zwitserse MSC Cruises, organisator van de cruise, gedacht hebben. Volgende maand begint de doorlopende toer van MSC Magnifica. Daarin doet het schip gedurende 22 weken vijf Noord-Europese havens elke week een keer aan: Le Havre (Frankrijk), Zeebrugge (België), Hamburg (Duitsland) Southampton (Engeland) en natuurlijk: IJmuiden.

Vanuit de verschillende havens kunnen reizigers in een week een dagje doorbrengen in Parijs, Brussel, Brugge, Londen en Amsterdam, is het idee.

'Een spontaan idee'

De Noord-Europese rondreis is bijzonder, zegt Alexander Coesel, want: "Normaal gesproken zakken cruiseschepen in deze tijd af naar Mediterraans gebied."

De nieuwe route van de ruim driehonderd meter lange Magnifica komt op hem over als 'een heel spontaan idee'. "Maandag kondigden ze de toer aan, komende 16 november meren ze al aan. Dat is eigenlijk een heel korte voorbereidingstijd voor zo'n cruise."

