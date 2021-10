Net geopend losloopgebied binnenkort vol huizen: "Er leven ook dieren in het dorp"

Bewoners van Assendelft maken zich hard voor behoud van het omheinde terrein langs de Noorderveenweg waar hun honden vrij kunnen rennen. Het losloopgebied in Saendelft is net geopend, maar moet binnen een paar jaar plaatsmaken voor een nieuwbouwwijk. "Het doet gewoon heel erg pijn als dit verdwijnt."

De buurtbewoners hadden nog grote plannen, maar sinds het nieuws staat alles in de ijskast. "We wilden het gebied uitbreiden", vertelt initiatiefneemster Marion Donker. Een uitbater had al interesse om koffie te schenken en ook aan andere ideeën was geen gebrek. "Het zou een ontmoetingsplek worden voor de wijk."

"Maar als je de omvang neemt van Saendelft, is dat eigenlijk net zo groot als Krommenie. Er is een compleet dorp bijgekomen." En in zo'n dorp wonen ook dieren en die verdienen volgens de bewoners ook een plek.

Vier jaar heeft Marion erover gedaan. Het gebied is van een ontwikkelaar en ze zou het losloopgebied mogen gebruiken tot de A8/A9 gerealiseerd zou worden. "Wij hadden wel verwacht dat we het nog 10 jaar zouden kunnen gebruiken." De realiteit is dat in 2022 het gebied 'bouwrijp' gemaakt wordt. De honden zijn dan niet meer welkom op het terrein.

Om het gebied te verbeteren hebben de bewoners geld ingezameld. Daardoor staat het hek er nu. De gemeente heeft, ondanks dat het terrein binnen een paar jaar op de schop gaat, ook geld in het gebied gepompt: "Het is inderdaad een afweging die we maken en hoeveel we investeren voor deze relatief korte termijn. We vonden het zo'n goed initiatief waar we veel inwoners blij mee maken."

In de reportage vertellen bewoners in 1 minuut 20 over het losloopgebied. Tekst gaat door na de video.