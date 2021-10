Liesblessure zet streep door seizoen Ajax-keeper Maarten Stekelenburg

Ajax kan dit seizoen niet meer beschikken over Maarten Stekelenburg. De doelman heeft last van een liesblessure en heeft besloten zich te laten opereren.

"Ik moet aan mijn heup geopereerd worden om van mijn liesklachten af te komen", zegt Stekelenburg via de officiële kanalen van Ajax . "Daarna volgt een maandenlange revalidatie. Ik ga van het ene uiterste naar het andere. Toen ik in 2020 terugkwam bij Ajax had ik niet kunnen vermoeden dat ik hier als basisdoelman de dubbel zou winnen."

"Ik stopte als international om me volledig op Ajax te kunnen richten. Nu zit opeens mijn seizoen erop, daar baal ik vreselijk van"

"Ik had ook niet verwacht dat ik vervolgens met Oranje bij het EK op doel zou staan. Ik stopte daarna als international om me volledig op Ajax te kunnen richten. En nu zit opeens mijn seizoen erop door deze blessure, daar baal ik vreselijk van", aldus de 39-jarige doelman. Met zijn leeftijd is het niet uitgesloten dat Stekelenburg zijn laatste duel al gespeeld heeft.

Pasveer en Gorter

Dit seizoen kwam hij drie officiële wedstrijden in actie. Tegen NEC, FC Twente en Vitesse stond de geboren Haarlemmer onder de lat. Remko Pasveer is door de blessure van Stekelenburg op dit moment de eerste keeper van Ajax. De Amsterdammers hebben Jay Gorter, dit seizoen overgekomen van Go Ahead Eagles, nog achter de hand.

Volgende maand mag André Onana weer wedstrijden spelen na een dopingschorsing. Hij traint sinds begin september mee bij Jong Ajax.