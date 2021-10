Sloop panden Van Eeghenstraat stilgelegd vanwege gierzwaluwnesten

Wat een groep buurtbewoners niet lukte, heeft de gierzwaluw wel voor elkaar gekregen: het stoppen van de sloop van drie historische panden aan de Van Eeghenstraat in Amsterdam Oud-Zuid. "Vanwege de mogelijke aanwezigheid van nesten met gierzwaluwen", laat ontwikkelaar Rob Voet aan AT5/NH Amsterdam weten. Volgens de ontwikkelaar is de sloop na een anonieme tip stilgelegd.

Gierzwaluw beschermd

De gierzwaluw wordt beschermd door de Wet Natuurbescherming. Deze wet geeft aan dat diersoorten niet opzettelijk mogen worden verstoord of gedood. Ook vaste rust- en verblijfplaatsen mogen niet worden vernield. Voor sommige vogelsoorten, waaronder dus de gierzwaluw en ook de huismus, geldt dat hun nest het hele jaar beschermd is. Nu moet worden onderzocht of er daadwerkelijk nesten met gierzwaluwen zijn. Ontwikkelaar Voet verwacht snel weer verder te kunnen met de sloop.