Ploeggenoot neemt leiderstrui over van Amy Pieters in Groot-Brittannië

Het is de Zwanenburgse Amy Pieters niet gelukt om de leiding in de Ronde van Groot-Brittannië vast te houden. Op de individuele tijdrit over zestien kilometer in Atherstone moest ze vanmiddag anderhalve minuut toegeven op SD Worx-ploeggenoot Demi Vollering.

Met de ritzege is Vollering ook meteen de nieuwe leider in The Womens Tour. De Zuid-Hollandse verpulverde de concurrentie, want de nummer twee was ruim een minuut langzamer.

Pieters eindigde in de tijdrit als twaalfde op 1.31 van Vollering. Ze zakt daardoor naar de vierde plaats in het algemeen klassement. Juliette Labous en Clara Coppini uit Frankrijk zijn de nummers twee en drie.

De Ronde van Groot-Brittannië duurt tot en met zaterdag.