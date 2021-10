College geeft voorlopig geen vergunningen voor windmolens in Haarlemmermeer Zuid

Wethouders Jurgen en Mariëtte Sedee willen daarmee een beleidsvacuüm voorkomen. Wanneer een initiatiefnemer op dat moment een vergunning zou aanvragen voor een windpark in het zoekgebied, zou deze aanvraag moeten worden behandelend. Zonder beleid kan zo'n afspraak in de praktijk niet worden geweigerd. "Er is dan ook te weinig ruimte om stil te staan bij de geuite zorgen van de omgeving in het zoekgebied", schrijven de wethouders.

Onvrede

Hiermee doelen de wethouders op de onvrede in dorpen als Abbenes, Buitenkaag, Weteringbrug en Lisserbroek over de komst van windmolens in het gebied.

Bas van Eerden, voorzitter van de dorpsraad, vertelde eerder aan NH Nieuws dat hij niet te spreken was over de manier waarop de dorpen betrokken zijn in het proces. Een participatiesessie wordt eind november vorig jaar schone schijn genoemd.