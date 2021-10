Het Amsterdamse spiegeleibord is geen verkeersbord: het is kunst

Het mysterie is ontrafeld. Het bijzondere spiegeleibord dat deze week plotseling opdook bij de pont op de Buiksloterweg in Amsterdam-Noord is geen nieuw onbegrijpelijk verkeersbord: het is kunst. Het antwoord komt van TrafficSupply, het bedrijf dat alle verkeersborden maakt in Nederland. Het spiegeleibord is daar zelfs gemaakt en dat hebben ze gedaan in opdracht van een kunstenaar die anoniem wil blijven.