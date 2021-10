'Testen voor toegang' opgeschaald in week ADE, maar testcapaciteit blijft onzeker

Tijdelijk probleem

Op dit moment is er in Amsterdam geen of nauwelijks plek om te testen in de week van ADE. Stichting Open Nederland, de organisatie die het testen voor toegang faciliteert, laat aan AT5/NH Amsterdam weten dat dit een tijdelijk probleem is. Op hun website adviseren ze om op een later moment terug te komen en het nog een keer te proberen.

Het huidige tekort heeft te maken met de transitiefase waar de stichting nu in zit. ''We komen van een systeem waarbij we 11 testaanbieders hadden", aldus de woordvoerder van Stichting Open Nederland. "We hebben een nieuwe marktaanvraag gedaan waarbij partijen zich konden aanmelden en dat systeem gaat vanaf 11 oktober in.''

Onzeker

Hoeveel locaties er in Amsterdam worden geopend en of dit het tekort aan testen voor ADE-bezoekers gaat opvullen, weet de organisatie niet. De nieuwe partijen zullen worden aangesloten op het afsprakenportaal op testenvoortoegang.org en kunnen dan zelf aangeven waar en wanneer zij testen aanbieden. ''Zo kan de markt inspringen daar waar er vraag is naar coronatesten'', zegt de woordvoerder hierover. Het vermoeden is dus dat de testcapaciteit in de week van ADE wordt opgeschaald in Amsterdam, maar helemaal zeker is dat nog niet.

Nederlands telefoonnummer

Een ander obstakel voor internationale ADE-bezoekers is dat zij een Nederlands telefoonnummer nodig hebben om de verificatiecode op te ontvangen. Deze verificatiecode hebben zij nodig om de testuitslag in te kunnen zien. Voor het maken van de testafspraak is geen Nederlands telefoonnummer nodig, maar voor het inzien van de uitslag wel, bevestigt Testen voor Toegang.