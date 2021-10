Protestactie van kinderen heeft gewerkt: kabelbaan die weg moest, mag toch blijven

Door een fout van de gemeente dreigde een kabelbaan in een speeltuin in de Schager nieuwbouwwijk Hoep-Noord te verdwijnen. De kabelbaan moest mogelijk naar een andere plek in de wijk, maar dat lieten de kinderen die gebruikmaken van de kabelbaan niet gebeuren. Ze protesteerden vorige week tegen het vertrek van de kabelbaan en dat lijkt te hebben gewerkt. De gemeente gaat het bestemmingsplan aanpassen zodat hij toch kan blijven.

De kabelbaan is vorig jaar in de speeltuin geplaatst toen de speelplek - tussen de Vliedlaan, De Wetering en De Vaart in gelegen - helemaal werd vernieuwd. Daar zijn de problemen mee begonnen. Een meerderheid koos voor het ontwerp met een kabelbaan. Maar toen het eenmaal zou worden geplaatst, maakten mensen bezwaar tegen de plaats van de kabelbaan.

"Toen is gekozen om de kabelbaan te plaatsen op een andere plek, in verband met het zicht en de veiligheid", aldus wethouder Hans Heddes in een brief aan de raad. "Wat niet goed is gegaan, is dat niet alle belanghebbenden opnieuw zijn geïnformeerd. Ook is niet gekeken of de nieuwe locatie van de kabelbaan past binnen het geldende bestemmingsplan."

Geluidsoverlast

Nadat de kabelbaan er stond, gaf een bewoner aan last te hebben van geluidsoverlast. Diegene ontdekte dat de nieuwe speelplek niet voldeed aan het bestemmingsplan. Slechts een beperkt deel van het groen mocht volgens het bestemmingsplan worden ingericht als speeltuin, de rest moest groen blijven. De kabelbaan viel buiten dit gebied.

Daarop besloot de gemeente om de kabelbaan weg te halen en haar bewoners te vragen mee te denken naar een andere locatie. Hier kwamen echter veel reacties op van mensen die helemaal niet wilden dat de kabelbaan zou verdwijnen. Vorige week demonstreerden kinderen met kartonnen protestborden tegen het weghalen van de kabelbaan.

Aangepast

Gezien de massale steun voor de kabelbaan heeft de gemeente nu besloten de baan te behouden. Het bestemmingsplan wordt zo aangepast, zodat alle toestellen binnen het plan passen. "Daarnaast wordt gekeken naar de technische mogelijkheden voor 'geluiddempende' maatregelen", zegt wethouder Heddes, "en wordt er contact gezocht met de jongeren die gebruik maken van de kabelbaan om overlast te voorkomen."