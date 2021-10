Jongen (13) bedreigt leeftijdsgenootjes met mes voor chips en snoep

Een 13-jarige jongen uit Hoorn is door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld omdat hij leeftijdsgenootjes met een mes heeft bedreigd voor chips en snoep. Ook is hij veroordeeld voor mishandeling, afpersing en omdat hij in het bezit was van een boksbeugel.

De 13-jarige heeft de misdaden in Hoorn gepleegd van maart 2020 tot en met afgelopen februari. Volgens de rechtbank zocht hij telkens de confrontatie op met leeftijdsgenoten of iets oudere kinderen. Hij deed agressief en bedreigend tegen ze. "Hij maakte meerdere keren gebruik van een mes om zijn bedreigingen kracht bij te zetten", schrijft de rechtbank.

