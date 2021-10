Feest in de Hollandsche Manege, stressvol voor de paarden of niet?

Een tweedaags feest in de Hollandsche Manege aan de Overtoom in Amsterdam heeft de aanwezige paarden behoorlijk wat stress opgeleverd, zo stelt Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Johnas van Lammeren. "De decibellen waren flink hoger dan wordt aanbevolen." De eigenaar van de manege is het niet eens met zijn verhaal en zegt dat de dieren geen vreemd gedrag vertoonden.

AT5 / Laurens Niezen

Van Lammeren nam afgelopen zaterdagavond de proef op de som en bezocht, gewapend met een decibelmeter, het evenement. "Toen ik kwam, was het feest al goed aan de gang. De muziek binnen was erg luid." De meter registreerde gemiddeld tussen de 80 en 90 dba, met pieken van boven de 100. "Veel te hoog", aldus Van Lammeren. Het leverde volgens hem ook klachten op vanuit de buurt.

Quote "Een paard is een vluchtdier. En het geluid was de hele dag door zo luid" Johnas van lammeren, partij voor de dieren

De fractievoorzitter verbaasde zich ook over het feit dat hij meermaals naar de paarden kon lopen. "Daar was het aantal decibellen ook hoger dan aanbevolen." Hij stelt dat de aanbevolen hoeveelheid decibellen bij paarden 65 dba is. "Maar het is niet in de wet vastgelegd." Eigenaar Vincent Valk van de manege geeft toe dat Van Lammeren inderdaad bij de stallen is geweest, maar dat was maar kort. "Hij is maar heel kort in de stal geweest, daarna is hij door de beveiliging van het feest verwijderd."

Quote "Ik heb bewakingsbeelden waarop te zien is dat de paarden rustig zijn gebleven" manege-eigenaar vincent valk

Volgens Van Lammeren moeten de paarden veel last hebben gehad van het feestgedruis. "Een paard is een vluchtdier. En het geluid was de hele dag door zo luid. Een normale paardeneigenaar doet dit niet." Valk stelt dat het met de stress voor de dieren wel meeviel. "Ik heb bewakingsbeelden, daarop is te zien dat de paarden gewoon rustig zijn gebleven. Ze hadden nergens last van."

ADE Van Lammeren vreest voor eind volgende week, als op vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober het Amsterdam Dance Event (ADE) in de manege plaatsvindt. De vergunning is hiervoor reeds verleend. "Maar we hopen dat Amsterdam hier stelling tegen neemt. Een manege is geen feestlocatie." Wat het ADE betreft hoeft Van Lammeren niets te vrezen, stelt Valk. De paarden worden voor dat feest namelijk tijdelijk elders ondergebracht. "Dan komen er veel meer mensen, dus dan zijn er geen paarden." Geluidsoverlast Dat de Oktoberfeesten voor geluidsoverlast in de buurt hebben gezorgd, erkent Valk. "De organisatie had een foutje gemaakt, waardoor er een deur open stond. Hierdoor klonk het geluid veel harder in de buurt. We hebben niet goed opgelet. Dat is een leermoment." De deur blijft tijdens het ADE dicht, verzekert hij.