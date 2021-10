🔴 LIVE: Terug naar vroeger met de bekende Gooische Moordenaar

De televisie bestaat zeventig jaar. Tijd voor een feestje in 'televisiehoofdstad' Hilversum. De geschiedenis van de televisie gaat goed samen met de geschiedenis van 't Gooi, waar de afgelopen zeventig jaar ontzettend veel veranderd is. In Hilversum wordt deze week de Dutch Media Week gehouden, naast de televisie van toen wordt stilgestaan bij 't Gooi van toen. Vandaag: de Gooische Moordenaar.